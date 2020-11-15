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Spor Dr. Şadi Yazıcı’dan Türkiye’yi eleştiren Lewis Hamilton’a cevap
Spor

Dr. Şadi Yazıcı’dan Türkiye’yi eleştiren Lewis Hamilton’a cevap

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1 organizasyonunu pistin kaygan olduğunu söyleyerek eleştiren Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton’a cevap olarak, sosyal medya hesabından Tuzla Belediyesi'ne ait yol süpürme aracının görselini paylaşarak, 'Bak işine kardeşim' diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:41:00 -
Dr. Şadi Yazıcı’dan Türkiye’yi eleştiren Lewis Hamilton’a cevap

Dünya’nın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 9 yıl aranın ardından İstanbul’da başladı. Tuzla Intercity İstanbul Park’ta sıralama turları, şiddetli yağış nedeniyle durduruldu. Daha sonra Tuzla Belediyesi yol süpürme aracı, ara verilen sıralama turlarının yeniden başlaması için pisti kurutma çalışmalarına başladı. Temizlik aracını pistin birinci virajının başında gören izleyiciler ise ’Birinci viraja ulaşan tek araç’ yorumunu yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşanan görüntülere esprili bir şekilde değerlendirerek sosyal medya hesabı Twitter üzerinden o anları paylaştı; "Lewis Hamilton, bak işine kardeşim" yorumunda bulundu.

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