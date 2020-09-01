Dr. Ramazan Kurtoğlu altın alacaklara öyle bir uyarı yaptı ki...

Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara ve küresel güçlerin altın planına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın üzerine bir takım güçlerin hamlelerinin olacağını belirterek, “Diyelim ki bugün altının onsu 1900 dolar, adamın 1000 ons altını var. Bir ay sonra piyasa açılıyor. Sonra gidip onslarımı alayım, altınlarımı verin diyor. Böyle bir hesap var, ama böyle bir altın yok diyorlar. X gününde 1900 dolardı, ‘oradan ödeyeceğiz’ diyorlar. Aynen bunu yapacaklar. Böyle karar alındı. Dünyanın anasını para ile ağlatacaklar. Gençlere tavsiyem, harçlıklarını arttırmaları yönünde olacak. Altın meselesine çok dikkat etmek zorundayız. ABD Merkez Bankası ‘Yarın doları tanımıyorum’ dese ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Peki aynı kurum ‘Altını tanımıyorum’ dese kimse umursamaz. Çünkü altının kendi değerdir, kendi paradır” dedi.