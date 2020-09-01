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Ekonomi Dr. Ramazan Kurtoğlu altın alacaklara öyle bir uyarı yaptı ki...
Ekonomi

Dr. Ramazan Kurtoğlu altın alacaklara öyle bir uyarı yaptı ki...

Dr. Ramazan Kurtoğlu, katıldığı bir organizasyonda altın alacaklara ve altını olanlara kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:43:00 - 2020-09-01 12:03:14
Dr. Ramazan Kurtoğlu altın alacaklara öyle bir uyarı yaptı ki...

Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara ve küresel güçlerin altın planına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın üzerine bir takım güçlerin hamlelerinin olacağını belirterek, “Diyelim ki bugün altının onsu 1900 dolar, adamın 1000 ons altını var. Bir ay sonra piyasa açılıyor. Sonra gidip onslarımı alayım, altınlarımı verin diyor. Böyle bir hesap var, ama böyle bir altın yok diyorlar. X gününde 1900 dolardı, ‘oradan ödeyeceğiz’ diyorlar. Aynen bunu yapacaklar. Böyle karar alındı. Dünyanın anasını para ile ağlatacaklar. Gençlere tavsiyem, harçlıklarını arttırmaları yönünde olacak. Altın meselesine çok dikkat etmek zorundayız. ABD Merkez Bankası ‘Yarın doları tanımıyorum’ dese ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Peki aynı kurum ‘Altını tanımıyorum’ dese kimse umursamaz. Çünkü altının kendi değerdir, kendi paradır” dedi.

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Yorumlar

serdar-1.

Altının yükselmesi önemli değil,gerektiğinde biz hep 50 tl.lik alıyoruz,aynen akaryakıtta olduğu gibi.
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istanblue

ABD Merkez Bankası ‘Yarın doları tanımıyorum’ dese ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Peki aynı kurum ‘Altını tanımıyorum’ dese kimse umursamaz. Çünkü altının kendi değerdir, kendi paradır” dedi. BU NE SAÇMA İFADEDİR YA İKİ DURUMDA DA HİÇBİŞEY OLMUYORMUŞ İŞTE
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