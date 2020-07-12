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Ekonomi

Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu: Küresel ekonomik Armagedon’u başlatacaklar

Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, "Ocak 2021'de küresel ekonomik Armagedon’u başlatacaklar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 22:55:00 - 2020-07-12 22:57:03
Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu: Küresel ekonomik Armagedon’u başlatacaklar

Ekonomist Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, küresel çetelerin yeni bir ekonomik krizde olduğunu açıkladı.

Kurtoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'li Haham Jonathan Cahn, Üç kitabında Kabalist Finans-Siyasi-Dini 7 ve 49 yıllık "Şemitah Döngüsünü” 15 Ocak 2014 olarak açıkladığında IMF Başkanı Christina Lagarde konuşmasında “7”nin Ezoterik kutsiyetini anlattı.Ocak 2021'de küresel ekonomik Armagedon’u başlatacaklar: Sistematik parasal yıkım." dedi.

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