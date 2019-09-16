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Dr. Öğrt. Üyesi Timur Yıldırım: “Bel fıtığı tedavisinde çok yöntem var”

Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Dr.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:06
Dr. Öğrt. Üyesi Timur Yıldırım: “Bel fıtığı tedavisinde çok yöntem var”

Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Timur Yıldırım bel fıtığı tedavisinde yöntemlerin arttığını belirterek, iyileşme sürecinin kısaldığını söyledi.


Medicana Konya Hastanesi Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Timur Yıldırım, günümüzde bel fıtığının ilaç tedavisi, fizik tedavi ve cerrahi ile tedavi edilebildiğini hatırlattı. Hangi tedavinin ne zaman uygulanacağına hastalığın durumu ve ciddiyetinin belirlediğini kaydeden Yıldırım, “Çoğu vakada, bel fıtığı birkaç gün ya da birkaç hafta içinde kendiliğinden yavaş yavaş düzelir. Kas güçsüzlüğü, yürüme zorluğu ya da mesane veya bağırsak kontrol kaybı olmadığı sürece koruyucu bakım ilk tedavi yöntemi olarak düşünülmelidir. Cerrahi dışı tedavinin esas amacı ağrıyı azaltmaktır. Bel fıtığı hastalarının küçük bir yüzdesi ameliyata ihtiyaç duyar. Omurilik cerrahisi, ancak bir dönem cerrahi dışı tedavi uygulanmış ve sonuç alınamamış hastalara önerilir. Bu da bel fıtığı vakalarının yüzde 10-15’lik kısmını oluşturur” dedi.


Uzman Dr. Öğretim Üyesi Timur Yıldırım, tam endoskopik bel fıtığı ameliyatının (TEBFA) bel fıtığı nedeniyle ameliyat olması gereken tüm hastalara uygulanabildiğini bildirdi. Doktor Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü; “Ancak bel fıtığı ile beraber hastada bel omurlarında kayma, kanal darlığı gibi ek durumlar var ve bunların da düzeltilmesi gerekiyorsa o zaman TEBFA yerine mikrocerrahi yapılması gereklidir. Her yaş grubuna uygulanabilir. Özellikle yaşlı olup beraberinde diabet, hipertansiyon gibi ek hastalığı olan hastalarda ameliyat sonrası iyileşme süresinin çok kısa olması büyük avantaj sağlamaktadır. Hasta ameliyat sonrası 3-4 saat içerisinde ayağa kaldırılıp yürütülür, aynı gün veya bir sonraki gün taburcu edilir. Ameliyat sonrası 4-5 gün içerisinde işine dönebilir. 1990’lı yılların sonuna doğru Amerika, Almanya ve Güney Kore’de uygulanmaya başlayan yöntem, özel endoskopik cerrahi aletler varlığında ancak deneyimli ve gerekli eğitimlerden geçmiş cerrahlar tarafından uygulanabilir. Biz de gerek interlaminar, gerekse transforaminal endoskopik bel fıtığı ameliyatları için aylarca süren endoskopik anatomik çalışmalardan sonra ameliyatlara başlamış bulunmaktayız. Beyin cerrahları için öğrenme süreci uzun olduğundan, ileri ve pahalı teknolojik cihazlar gerekli olduğundan dünyada çok az merkez tarafından uygulanabilmektedir.”

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:06
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