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Dünya Dr. Mehmet Öz'e resmen ‘Türklükten istifa et, öyle gel’ dediler
Dünya

Dr. Mehmet Öz'e resmen ‘Türklükten istifa et, öyle gel’ dediler

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatosu’na adaylığı tartışmalara neden oldu. Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimler Öz'ün Türk vatandaşlığından ayrılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:22:00 -
Dr. Mehmet Öz'e resmen ‘Türklükten istifa et, öyle gel’ dediler

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ün, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak Senato'ya girmek için yarışacağını açıklaması Cumhuriyetçi Parti’den bazı isimlerde rahatsızlığa yol açtı. Rahatsızlığın nedeni ise Öz’ün hem Amerikan hem de Türk vatandaşlığına sahip olması. Cumhuriyetçi Parti’den eski siyasi danışman Demokrat Steve Schmidt, Twitter hesabından “Çifte vatandaş ABD Senatosu’nda hizmet edemez ve etmemelidir. Öz, Türk vatandaşlığından çıkmadan aday olamaz.” açıklamasında bulundu. Schimdt’e sosyal medyadan destek mesajları da geldi, konuyla ilgili sert eleştiriler de…

Öte yandan, Mehmet Öz’ün Türkiye’de askerlik yapması da diğer adaylar arasında propaganda aracı olarak kullanılırken, 2011’de SJ Magazine ile yaptığı röportajda Türkiye’deki askerlik konusu yeniden açıldı. Öz, 2011 yılındaki röportajında “Göçmen bir anne babanın oğlu olarak, Türk köklerime derinden bağlı bir Amerikalı olarak büyüme ayrıcalığına sahip oldum” demiş, Öz sözlerini, “Türkiye’de çok sayıda akrabam var, çocukken bir süre orada yaşadım ve çifte vatandaşlık için zorunlu olan Türk ordusunda görev yaptım.” ifadeleriyle sürdürmüştü.

 

 

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Yorumlar

bizdeki TC kimlikli Amerikalı Haçlı uşakları

bizde bir çok kişinin kimliğin de TC vatandaşı yazıyor amma Amerika ya ingilize yunana ermeniye rusa Haçlı ya uşak yada köpekliği ni yapıyor lar
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Türk pasaportu

Türk pasaportu kadar değerli bir pasaport yoktur.
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