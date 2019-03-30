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Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir Yönetim Anlayışını’ kamuoyuyla paylaştı

MUĞLA (İHA) – Cumhur İttifakı’nın AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:31
Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir Yönetim Anlayışını’ kamuoyuyla paylaştı

MUĞLA (İHA) – Cumhur İttifakı’nın AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, seçilmeleri halinde izleyecekleri ‘Büyükşehir Yönetim Anlayışını’ kamuoyuyla paylaştı.


Dr. Mehmet Nil Hıdır, izleyeceği 16 maddelik ‘Büyükşehir Yönetim Anlayışı’ ilgili yaptığı açıklamada; “Her kararımızı millet iradesinin yansıdığı Büyükşehir meclis kararı ile alacağız. Alınan her kararda ilgili dernek vakıf ve odaların meclise katılımlarını sağlayacağız. Halkımızı atanmış memurlar ile değil seçilmiş meclis üyeleri ile yöneteceğiz. Toplantılar ve ihaleler basına açık ve halkın huzurunda şeffaf olarak yapılacak. Her ayın ilk haftası 13 ilçe belediye başkanının katılımı ile danışma ve yatırım toplantıları düzenleyeceğiz. Her ayın gündemiyle alakalı önemli konularda ilgili bakanımızın da katılımıyla sektör danışma toplantıları düzenleyeceğiz. İlk günden bu yana kullandığım numarasını hiç değiştirmediğim telefonum aynı kalacak, gün boyu telefonlarım halkın hizmetine açık olacak, ikinci bir telefonum olmayacak. Başkanlık kapısında sekreter engeli olmayacak. Belediye başkanı ile görüşmek isteyenlere her zaman kapımız açık olacak. Muğla’yı oturduğumuz yerden ve seçimden seçime gezerek değil her zaman halkımızın içinde olarak yöneteceğiz. Koylarımız betonlaştırılmayacak. Yeşil alan ve mavi denize sahip çıkarak imar planları doğrultusunda hareket edilecektir. Mevcut çalışanlar görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği müddetçe işten çıkartılmayacak. Her türlü inşaat ve ulaşım ruhsatlarında yandaş marka ve esnafa yönlendirme yapılmayacak. TSE standartlarına uyan her türlü malzeme kabul edilecek. Şoför esnafımızın UKOME toplantılarına katılımı sağlanacak. Cenazelerimizde yıkama, kefenleme, mezar kazma, imam, yemek ve taziye çadırı gibi her türlü hizmet belediyemiz tarafından verilecek. Belediyeye yapılan her türlü müracaatlarda işlemler en geç 7 gün içinde cevap verilecek. Bunlar dışında taahhüt edilen 101 projeden kısa zamanda gerçekleştirilebilecek ilk 3 aylık acil eylem planı çerçevesinde tamamlanacaktır. Yapımı uzun sürecek projelerde ilk 5 yıl içerisinde tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:31
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