Dr. Küzeci'den Irak'taki olaylara ilişkin uyarı: Komşudaki tehlike bize de sıçrayabilir

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Kerkük Gazetesi Türkiye Temsilcisi Dr. Şemsettin Küzeci, Bağdat başta olmak üzere Irak'ın birçok vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İktidar vatandaşa verdiği vaatleri yerine getiremeyince Irak'ta bir kaos meydana geldi." diyen Küzeci, "Resmi rakamlara göre ölü sayısı 100'ü aşarken yaralı sayısı 6 binlere ulaştı. Irak'ta binlerce üniversite mezunu hala iş bekliyor. Yetkililer hakkında binlerce yolsuzluk dosyaları var." ifadelerini kullandı.

'Tek yol rejim değişikliği'

Gösterilerin artık ABD'nin yönlendirmesine açık hale geldiğine dikkat çeken Küzeci, "Sokaklarda slogan atanlar Sunnilerken, öldürülenler Şiiler." diyerek şunları söyledi:

"Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün 17 maddeden oluşan bir genelge yayımlayarak pek çok vaat verdi ama artık halkın inancı kalmadı. Irak'ı kurtaracak tek yol yapılacak rejim değişikliğidir. ABD diyor ki '16 yıldır Şii iktidarı bize bir şey kazandırmadı.' Amerika Sunni iktidarın yeniden başa gelmesini istiyor. ABD'nin Sunnilerin iktidara gelmesine yönelik gizli bir planı var. Askeri darbeyi hem İran'a hem de Şiilere karşı bir seçenek olarak görüyorlar."

'Halkın Kerkük'te yaşanan gelişmeler konusunda da sabrı kalmadı'

Irak Başbakanı Kürtlere yakınlık gösteriyor. Onlara Kürdistan Devleti'nin kurulabilmesi için ön ayak oluyor. Kürtlere dağıtılacak geliri, devletin gelirinin yüzde 17'sinden 23'üne yükseltmesi, peşmergeyi yeniden maaşa bağlaması ve Kerkük'teki federal polis gücünü bölgeden çıkartarak yerine peşmergeyi konuşlandırması halkın sabrını taşıran son gelişmeler oldu."