Dr. Kandemir’den pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli Dr. Serhat Kandemir, uzun bir aradan sonra pazar günü sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşları, fiziki mesafeye uymaları, yavaş hareket etmeleri ve kapalı alanlara girmemeleri konusunda uyardı.

Korona virüs salgını nedeniyle 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar, evde geçirdikleri 48 günlük zaman diliminin ardından ilk kez 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, söz konusu yaş diliminde olanlar ve kronik hastalığı olanlar, yürüyüş mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla 11.00-15.00 saatleri arasında sadece 4 saatlik bir zaman diliminde dışarıda olabilecek.

“Maskelerini mutlaka doğru bir şekilde takmalı, çıkmadan mutlaka ellerini yıkamalılar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Dr. Serhat Kandemir, 48 gündür evlerinden dışarı çıkamayan ve bu pazar günü belirli saatler arasında sokağa çıkmaları serbest hale getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastaların dikkat etmeleri gereken konularda önerilerde bulundu. Her şeyden önce dışarı çıkılabilecek saatlerin sınırlı olduğunu hatırlatan Kandemir, “Biliyoruz evde canları sıkıldı. Yeterli fiziksel aktiviteyi de yapamadıkları için kas ve eklem şikayetleri oluştu. Belki de bazı kronik rahatsızlıkları biraz daha öne çıktı. Şuna dikkat etmek gerekiyor; bu izin yürüyüş mesafesinde. Çıkmadan evvel nereye, hangi güzergahtan gideceklerinin planlamasını yapmaları çok uygun olur. Çıkmadan evvel ellerini bol su ve sabunla yıkamalılar. Eldiven zorunlu değil ama takmak isterlerse takabilirler. Maskelerini mutlaka doğru bir şekilde takmalılar. En ideal maske burun kısmında tel olan maskeler. Bunlar, virüsün burun kenarlarından ve yanakların oradan burnumuza girmesine engel olur” dedi.

“Dışarı çıktığımızda yavaş hareket etmemiz gerekiyor”

Evde yeterli fiziksel aktiviteyi yapmayan, dolayısıyla da kas ve eklem şikayetleri oluşan vatandaşların yürüyüş yaparken, hareket ederken çok dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan Kandemir, “Dışarı çıktığımızda yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Bastonumuz varsa bastonumuzu alalım. Her ne kadar bir kısmı evde fiziksel aktivite yapıp telafi etmeye çalışsa da bir kısmının da fiziki koşulları elvermediği için aktivite yapamamış olabilir. İki ay hareketsizlik bütün yaş grupları için ciddi bir süre ama 65 yaş üstünün etkilenmesi daha fazla olacaktır. O yüzden mümkün olduğunca dikkatli olmakta fayda var” diye konuştu.

“Fiziki mesafeye ve kapalı alanlara girmemeye dikkat etsinler”

Kandemir, pazar günü dışarıya çıkacak 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlığı olanların dikkat etmeleri gereken noktaları ve yanlarına almaları gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Mutlaka içerisinde 70 dereceden fazla alkol içeren kolonya, su, dezenfektan ve kullandıkları ilaçlarını yanlarına almalılar. Pazar günü hava yaklaşık 25 derece olacak; eğer mümkünse yanlarına şapka alsınlar. Sokağa çıktıklarında gerek refakatçileri ile gerekse diğer insanlarla aralarına en az 1,5 metre fiziksel mesafe koysunlar. Kapalı alanlara girmemeye özen göstersinler. O gün bahar yürüyüşü yapacaklar, öyle düşünsünler. Zaten toplu taşımaları kullanmaları yasak, kullanmak için ısrarda bulunmasınlar.”

“Pazar günü sokakları, uzun süre sonra bahar yürüyüşü yapacak olanlara bırakalım”

Dr. Kandemir, Mersin’de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığı için vatandaşları da dikkatli olmaya davet ederek, 20-65 yaş grubunun, sokakları birkaç saatliğine uzun süre sonra evden çıkacak olan vatandaşlara bırakmalarının uygun olacağını söyledi. Dr. Kandemir, “Salgın çıktığından beri gerek sağlık çalışanlarımızın gerek kurumlarımızın gerekse de vatandaşlarımızın gayreti ile süreci buralara getirdik. Ülkemiz diğer ülkelerle karşılaştırıldığında vaka sayıları ve ölüm oranları ile iyi durumda. Ülkemiz içerisinde de kentimiz oldukça iyi durumda. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığı için benim 20-65 yaş arası vatandaşlarımızdan isteğim şu; 10 Mayıs Pazar günü sokakları, uzun süre sonra bahar yürüyüşü yapacak olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve kronik rahatsızlığı olanlara bıraksınlar. Şu ana kadar herkesin büyük fedakarlıklarıyla çok iyi geldik. Bir hata yapıp ikinci, üçüncü alevlenmelere müsaade etmeyelim” dedi.