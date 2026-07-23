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Gündem Dr. Hasan Arslan komisyonda RTÜK için reform çağrısı yaptı
Gündem

Dr. Hasan Arslan komisyonda RTÜK için reform çağrısı yaptı

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Dr. Hasan Arslan komisyonda RTÜK için reform çağrısı yaptı

TBMM Araştırma Komisyonu’nda dijital riskler masada. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan RTÜK reformu ve şiddet içeren içeriklere sınırlama çağrısı yaptı.

TBMM Araştırma Komisyonu’nda dijital riskler masada. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan RTÜK reformu ve şiddet içeren içeriklere sınırlama çağrısı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformları ile film/dizi yapım şirketleri gündemi ile toplandı.

“RTÜK yeniden yapılandırılmalı”

Komisyon üyesi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, konuşmasında televizyon ve radyonun gençler arasındaki izlenme oranlarının yıllar içinde belirgin şekilde düştüğünü vurguladı. Arslan, bu tablo karşısında RTÜK’ün yeniden yapılandırılması gerektiğini, kurumun isminin de dahil olmak üzere kapsamının dijital platformları ve sosyal medyayı da içerecek şekilde güncellenmesi gerektiğini söyledi.

“Oyunda silah gösterilmesi ve karşı tarafı vurması doğru değil”

Arslan, dijital oyunlardaki yaş sınırlamalarına da değindi. Gençlerin yüzde 88,1’inin 15 yaş sınırı olması gerektiğini düşündüğünü belirten araştırmalara atıfta bulunarak, 1 Mayıs’ta çıkarılan mevcut yasal düzenlemenin isabetli olduğunu ifade etti. Özellikle çocuklara yönelik oyunlarda silah gösterilmesi ve karşı taraftaki bir karakteri vurmanın “skor peşinde koşma” şeklinde sunulmasının doğru olmadığını kaydetti. “Dijital oyunlarda yasaklayıcı bir tavrımız yok ama çocuklarımızı korumak adına engelleyici mekanizmaların devreye alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Dizi ve televizyon programlarında engellenmeli”

Aynı yaklaşımın televizyon dizileri ve programları için de geçerli olduğunu belirten Arslan, 18 yaş sınırı sembolü konulan yayınlarda bile silah gösteriminin engellenmesi gerektiğini savundu. Almanya’da benzer içeriklerin yasaklandığına işaret ederek, “18 yaş ibaresi olmayan, genel izleyiciye hitap eden film ve dizilerde şiddet unsurlarının engellenmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Arslan’ın konuşması, komisyonun çocukların dijital ortamlardaki risklerini ele alan çalışmalarının önemli bir parçası olarak kayda geçti.

 

 

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