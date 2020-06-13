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Dünya

Dr. Fauci'den korkutan koronavirüs sözleri

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkede son gelen vaka sayılarının ardından koronavirüsün kontrolden çıkabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:35:00 -
Dr. Fauci'den korkutan koronavirüs sözleri

ABD'nin koronavirüsle mücadelesinde öne çıkan isimlerden biri olan Dr. Anthony Fauci, halk arasındaki temasları izlemek için sağlam sistemler kurulmamışsa, birkaç eyalet tarafından bildirilen yüksek sayıda koronavirüs enfeksiyonunun kontrolden çıkabileceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Fauchi, ABD'nin ekonomik faaliyet üzerindeki kısıtlamaları kaldırırken vaka sayısındaki artışa karşı savunmasız olduğunu söyledi. Dr. Anthony Fauci, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hastanelerde daha fazla vaka görmeye başladığınızda, bu kesinlikle yanlış yöne gittiğinizi gösteren bir uyarı işareti olacak" dedi.

Öte yandan dünyada yeni tip koronavirüs salgınında en çok ölümlerin yaşandığı ABD’de son 24 saatte 839 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde 116 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü başkanı Ashish Jha, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Eylül ayına kadar 200 binden fazla kişinin ölebileceğini söyledi.

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