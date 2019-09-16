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Dr. Başıbüyük; “Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarına dikkat”

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:00
Dr. Başıbüyük; “Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarına dikkat”

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Başıbüyük, özellikle üreme çağındaki kadınlarda görülen idrar yolu enfeksiyonlarının, tedavi edilmemesi durumunda enfeksiyonun böbreklere yayılmasına yol açtığını açıkladı.


Sık idrara çıkma, idrara çıkıldığında ise ağrı, yanma veya sızı görülmesi durumunda hemen bir doktora başvurulması gerektiğini belirten Dr. Başıbüyük, “ Özellikle üreme çağındaki her iki kadından birinde görülen idrar yolu enfeksiyonu, bu belirtilerle gündelik yaşam kalitesini ciddi boyutlarda olumsuz etkiliyor. Üstelik müdahalede geç kalınması enfeksiyonun böbreklere yayılmasına yol açabiliyor. Anatomik olarak kadınlarda dış idrar yolunun erkeklere göre daha kısa oluyor. Bu durum bakterilerin mesaneye ulaşmasını kolaylaştırarak mesane iltihabına neden oluyor. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonlarına en çok kadınlarda rastlanıyor. İdrar yolu enfeksiyonuna yol açan etkenler arasında hijyeni yanlış sağlama ilk sıralarda yer alıyor. Pek çok kadın tuvalet sonrasında, arkadan öne doğru temizlik yapıyor. Ancak bu durum, anüs çevresindeki organizmaları vajinaya taşıyarak idrar yolu enfeksiyonuna neden oluyor. Doğru temizlik, önden arkaya doğru yapılarak gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra cinsel ilişki sırasında meydana gelen mekanik travmalar, ilişki ile genital bölgedeki yuvalanan bakterilerin mekanik olarak dış idrar yoluna taşınması da enfeksiyona olan eğilimi arttırıyor” dedi.


“Hastalığa müdahalede geç kalınmamalı”


Hastalık belirtilerinin görülmesinin ardından hemen bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çizen Dr. Başıbüyük, “İdrar yolu enfeksiyonunun; sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve sızı, idrarın bitmeme hissi, kanlı gelmesi, idrar renginde koyulaşma ve bulanıklık, cinsel ilişki esnasında ağrı gibi belirtileri bulunuyor. Hastalığa müdahalede geç kalınması durumunda bakteriler böbreklere ulaşıyor. Bu durum ateşle birlikte daha ağır seyreden ve hastane yatışı gerektiren enfeksiyonların gelişmesine neden olabiliyor” açıklamasında bulundu.


“ Tedaviye geç kalınmamalı”


Tedavide genellikle antibiyotikler ve idrar yolu temizleyicilerin kullanıldığını ifade eden Dr. Başıbüyük, “ Doğru tedavi ile şikayetler 24 saat içinde ortadan kalkıyor. Ancak tedaviye geç kalınması ya da bilinçsiz uygulamalar yapılması sonucunda hastalık ilerleyebiliyor ve böbreklere yayılarak kronikleşebiliyor. Gerekli önlemlerin alınmadığı kişilerde 1 yılda 3 veya daha fazla sayıda tekrarlayan kronik idrar yolu enfeksiyonu görülebiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu belirtilerinden herhangi birinin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden doktora başvurulması oldukça önem taşıyor. Başka bir hastalık olasılığının da değerlendirilerek gereken tüm tetkiklerin yapılması gerekiyor. Bunun sonucunda doktor tarafından uygulanan tedavi ile idrar yolu enfeksiyonu temizleniyor. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri olan kişilerin, doktora başvurmadan yakınların tavsiyesi ile kesinlikle ilaç kullanmaması gerekiyor. İdrar yolu enfeksiyonu yaşamamak için bol su içmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek öneriliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:00
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