DPÜ GSF’den Peak Games çalışanı Özbay’a tebrik

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarından Şengül Özbay’ın çalıştığı Peak Games’in Türk ekonomi tarihine geçen bir bedelle Zynga tarafından satın alınması Fakültede sevinçle karşılandı.

Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük mobil oyun şirketi Zynga, 35 üniversiteden 100 gencin oluşturduğu Türk oyun şirketi Peak Games’i Türkiye’nin en büyük satın almalarından birini gerçekleştirerek 1,8 milyar dolara satın almıştı. Peak Games’de çalışan 100 genç arasında DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin Çizgi Film-Animasyon Bölümü mezunu Şengül Özbay’ın da yer alması üzerine Fakülte Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Özbay’ı telefonla arayarak tebriklerini sundu.

Türkiye’nin ekonomi tarihine geçen bu başarıda Kütahya Dumlupınar Üniversitesini temsil eden ve başta üniversitenin olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine örnek olan Özbay’ı telefonla arayarak tebrik eden Prof. Dr. Levent Mercin, mezun öğrenciyi salgın sürecinden sonra örgün eğitimin başladığı bir dönemde üniversiteye davet ederek, bu başarı hikayesini kendisinden bizzat dinlemek istediklerini belirtti.

Konuyla ilgili Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada, Peak Games’in hazırladığı Toy Blast adlı oyundaki haritaların illüstrasyonlarını tasarlayarak aldığı eğitimi gerçek yaşamında kullanma becerisini en iyi biçimde gösteren Özbay’ın, elde ettiği bu başarıyla sadece gelişmiş ülkelerin ve buradaki üniversitelerin öğrencilerinin bu başarıları elde edebileceği algısını kırdığı ifade edildi.