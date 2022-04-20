DP lideri Gültekin Uysal ile görüşen Davutoğlu'nun asık suratı dikkat çekti

AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik açıklamalarıyla Millet İttifakı'nda gerilime neden olan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi'ni ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ittifak ortaklarını kızdırmıştı.

Davutoğlu ve Babacan'ın adaylık yolunu kapattı

Paylaşımında "Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” diyerek sıraladığı maddeler arasında "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadelerini kullanan Uysal, AK Parti'den ayrılarak parti kuran isimleri hedef almıştı.

Sözleri Millet İttifakı'nda gerilime neden olan Gültekin Uysal, açıklamalarının ardından muhalefet partileri liderleriyle görüştü.

Davutoğlu'nu ziyaret etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile görüşen Uysal, bugün de İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Muhalefet liderlerinin görüşmelerinde, gündem ve 6'lı ittifak değerlendirildi.

Gerilim Ahmet Davutoğlu'nun yüzüne yansıdı

Uysal'ın DEVA Partisi'ne yaptığı ziyaretinde Ali Babacan'ın suratının asık olması dikkat çekerken, aynı durum bugün Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmede de yaşandı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Uysal, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

İki liderin çekildiği fotoğrafta Ahmet Davutoğlu'nun yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı.