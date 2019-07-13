Doya doya yiyerek nasıl kilo verilir?
Doya doya yemek yiyerek kilo vermek artık çok basit. Tek yapmanız gereken diyet programına uymak.13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:22
1 haftada 3 kilo vermek için çok ağır diyetlere girmenize gerek yok. İstediğiniz kadar yiyerek haftada 3-4 kilo vermeniz mümkün.
Sabah, öğle, akşam 3 öğün dolu dolu yiyerek haftada 3 kilo vermenizi sağlayacak diyet;
Diyet programı
Sabah
- 1 dilim tam buğday ekmek
- 1 dilim beyaz peynir
- 4 tane zeytin
- İstediğiniz kadar salatalık
- İstediğiniz kadar domates
- İstediğiniz kadar biber, yeşillik vs.
Öğle
Yine sınırsız salata yiyebileceğimiz bir öğün. Salanın üzerine limon, sumak serperek tatlandırabilirsiniz. Tuzu az kullanmakta yarar var. Tek kullanmamamız gereken şey yağ. Salataya yağ dökmüyoruz.
- İlk seçeneğimiz: 1-1,5 kase çorba (yağsız) ve sınırsız salata
- İkinci seçeneğimiz: 1-1,5 kase yoğurt ve sınırsız salata
Akşam
- İlk seçeneğimiz: Balık, tavuk ya da kırmızı et. (yağda kızartma olmamak kaydıyla dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Tavuk derisi yememelisiniz.)
- Etin yanına salata. Yine yağsız ve az tuzlu olması şartıyla dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz.
- İkinci seçenek: Közlenmiş, haşlanmış sebze ve sınırsız salata ve yoğurt yiyebilirsiniz.
Ayrıca dilediğiniz kadar da mantar yiyebilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken tek konu patates yememek.
- Üçüncü seçenek: Haşlanmış yumurta, çılbır, ya da az yağlı menemen şeklinde 2 yumurtayı tüketerek ve yanında salata ile bir öğünü tamamlayabilirsiniz.
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