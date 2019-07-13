Doya doya yiyerek nasıl kilo verilir?

1 haftada 3 kilo vermek için çok ağır diyetlere girmenize gerek yok. İstediğiniz kadar yiyerek haftada 3-4 kilo vermeniz mümkün.

Sabah, öğle, akşam 3 öğün dolu dolu yiyerek haftada 3 kilo vermenizi sağlayacak diyet;

Diyet programı

Sabah

1 dilim tam buğday ekmek

1 dilim beyaz peynir

4 tane zeytin

İstediğiniz kadar salatalık

İstediğiniz kadar domates

İstediğiniz kadar biber, yeşillik vs.

Öğle

Yine sınırsız salata yiyebileceğimiz bir öğün. Salanın üzerine limon, sumak serperek tatlandırabilirsiniz. Tuzu az kullanmakta yarar var. Tek kullanmamamız gereken şey yağ. Salataya yağ dökmüyoruz.

İlk seçeneğimiz: 1-1,5 kase çorba (yağsız) ve sınırsız salata

1-1,5 kase çorba (yağsız) ve sınırsız salata İkinci seçeneğimiz: 1-1,5 kase yoğurt ve sınırsız salata

Akşam

İlk seçeneğimiz: Balık, tavuk ya da kırmızı et. (yağda kızartma olmamak kaydıyla dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Tavuk derisi yememelisiniz.)

Balık, tavuk ya da kırmızı et. (yağda kızartma olmamak kaydıyla dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Tavuk derisi yememelisiniz.) Etin yanına salata. Yine yağsız ve az tuzlu olması şartıyla dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz.

İkinci seçenek: Közlenmiş, haşlanmış sebze ve sınırsız salata ve yoğurt yiyebilirsiniz.

Ayrıca dilediğiniz kadar da mantar yiyebilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken tek konu patates yememek.