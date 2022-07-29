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Medya Doya Doya Rezalet! Acun'un formatları gençliği zehirliyor...
Medya

Doya Doya Rezalet! Acun'un formatları gençliği zehirliyor...

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda, ekranlara yansıyan görüntüler pes dedirtiyor.. Geçtiğimiz sezonlarda yine bu kanalda yayınlanan İşte Benim Stilim adlı programdan çıkan ve lezbiyen olduğunu açıklayan Bahar Candan sonrası aykırı tiplerle gençlik yine zehirlenmeye devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2022-07-29 12:15:00 -
Doya Doya Rezalet! Acun'un formatları gençliği zehirliyor...

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda, ekranlara yansıyan görüntüler pes dedirtiyor.. Geçtiğimiz sezonlarda yine bu kanalda yayınlanan İşte Benim Stilim adlı programdan çıkan ve lezbiyen olduğunu açıklayan Bahar Candan sonrası  aykırı tiplerle gençlik yine zehirlenmeye devam ediyor...

Doya Doya Moda her gün farklı bir konseptle sözde moda hünerlerinin sergilendiği ve yarışmacılarının birbirlerine hakaretler yağdırarak ekranlarda boy gösteren yarışmaya büyük tepki var.

İzleyenlerin karşısına neredeyse yarı çıplak çıkan yarışmacıların birbirleriyle tartışmaları ise her program neredeyse yaşanıyor.. 

Programın jüri üyeleri arasında geçen sezondan ve Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e bu sezonda Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz eşlik edecek.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

Zeynep Billur Uludağ
Banu Teker
Nihan Sağır
Özge Özder
Aleyna Koç
Hülya Yenidoğmuş
Tina Özdemir

Programının dikkat çeken isimlerinden olan Banu Teker'ın tavrı, İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan ve geçtiğimiz günlerde lezbiyen olduğunu açıklayan Bahar Candan'a benzetildi.

Jüri üyerilerinin karşısına çıkan yarışmacının tuhaf tavırları ise hakikaten pes dedirtti...

 

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Yorumlar

transfer önemli

acunda nerede yuvarlak top varsa kadrosuna katıyor ondan sonra ben takıma bu kadar büyük transferler yapıyorum neden hep yerde yatıyor diyor ama hanki topcuları topları transfer ediyor haberi yok
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