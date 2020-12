Down sendromlu milli sporculardan Eminevim’e teşekkür ziyareti

Uluslararası spor organizasyonlarında ödülle dönen gençler, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Üstün, down sendromlu sporcuların başarılarına başarı eklemeleri temennisinde bulundu. Ayrıca sporculara beşer adet fidan bağışı sertifikası ve hediye takdim etti.

Gençlerimizle gururlanıyoruz

Üstün, 2019 yılından itibaren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun ana sponsorluğunu üstlendiklerini hatırlattı. Üstün, down sendromlu çocukların ve gençlerin spora kazandırılmalarına vesile olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Üstün şöyle konuştu: “Ülkemizi başarıyla temsil ederek bizlere büyük gururlar yaşatan down sendromlu özel sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onlar bugüne kadar aldıkları derecelerle ve elde ettikleri şampiyonluklarla fırsat tanındığında sahip oldukları potansiyeli en doğru şekilde ortaya koyabileceklerini herkese gösterdi. Biz de down sendromlu çocukların ve gençlerin daha fazla spora kazandırılmalarına destek olabildiğimiz için mutluluk duyuyor, başarılı çocuklarımız ve gençlerimizle gururlanıyoruz.”

Gençler sevindi

Down sendromlu sporcular Merve Uzun, Rıdvan Yalçın ve Furkan Demir ise Eminevim’e spora ve sporculara sunduğu destekten ötürü Eminevim’e teşekkür etti.