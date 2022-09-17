Döviz ve altınla ilgili öngörüleri çok konuşulan Necmettin Batırel’den olay sözler! Erdoğan şimdi buna hazırlanıyor

Şanghay iş birliği toplantısında Türkiye'nin çok büyük kazanımlar elde ettiğine vurgu yapan Necmettin Batırel, "Medyada yayınlanan fotoğrafları ABD büyük bir endişeyle izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, liderler onu büyük bir ilgiyle izliyor. Şimdi sırada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Biden F-16 satışı başta olmak üzere Türkiye’ye bütün kapıları açacak" dedi. Batırel, "İşte usta kaptan budur. Dalgalı denizde gemisini başarıyla sakin sulara çıkarır. Dünya onun kıymetini anladı, el üstünde tutuyor, bir de biz farkına varabilsek" ifadelerini kullandığı Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ekonomide kriz var diyenlere gözlük olsun: Uluslararası kredi kuruluşu Fitch, "Avrupa batıyor, Türkiye yükseliyor" dedi. 2022 büyüme hızımızı %4,5'tan %5,5'a yükseltti. Size daha farklı bir gelişme aktarayım. Reuters ajansı Merkez Bankasının düşük faiz politikasını eleştirecek ekonomist bulamıyor. Kime teklif götürüldüyse reddediyor. Niye?

Çünkü uygulanan yeni ekonomik sistem çok olumlu sonuçlar vermeye başladı.

İşte en canlı örnek: Ticari kredi faizleri 9 Eylül haftasında %21,3’e geriledi. Türk lirasının istikrar kanalında seyretmesi Kur Korumalı Mevduatın bütçeye olan yükünü azalttı. Haziranda 16,1, temmuzda 23,4 milyar lira olan maliyet artışı ağustosta 15 milyar liraya düştü. Toplam 75 milyar liralık Kur Korumalı hesap ödemesine rağmen sekiz ayda bütçe 33,1 milyar lira, faiz dışı denge 207,1 milyar lira fazla yazdı. Oysa 2022 yılında bütçede 278 milyar lira açık öngörülmüştü. Bütçemiz açık yerine fazla veriyor, paralar kasalara sığmıyor.

Mali disiplin bozulmadı aksine güçlendi. Hükûmetin harcama yapma kabiliyeti arttı. Büyüme hızının devam etmesi için çok önemli bir destek sağlandı.. Vergi gelirlerinin artması ile bütçede fazlalık oluştu. Vergi geliri nasıl artıyor, fabrikalar tam kapasite çalışıyor, üretiyor, satıyor, kazanıyor. Özetle Türk ekonomisinde büyük bir canlılığa yenisi eklendi...

Cumhuriyet tarihinin en büyük 500 bin konutluk projesine 3 günde 2 milyon müracaat oldu. Dev proje 2 trilyon liralık genişlemeyle 250 sektörü ateşleyecek. Peki, sağcısı solcusu 24 Haziran’daki tarihî seçimlere rağmen, nasıl 20 yıllık borçlanmanın altına imza atıyor?

Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacağına adı gibi emin, ona güveniyor. Bu gerçeği gören muhalefet sinir krizleri geçiriyor. "Bunlar teslim edemez" diye nara atıyor, oysa TOKİ’nin tamamladığı 1 milyon konutta, bugün vatandaşlarımız oturuyor. Hükûmete olan inançla yurt dışından kaynağı belirsiz olarak adlandırılan yoğun bir fon girişi başladı. 7 ayda 24,4 milyar dolarlık giriş oldu. 9 Eylül haftası itibarıyla Merkez Bankasının net rezervi 14,1 milyar dolar oldu. Brüt rezervler ise 1 milyar 800 milyon dolarlık artışla 113,7 milyar dolara yükseldi. Eylül sonuna kadar Türkiye'ye dolar yağacak...

Şanghay iş birliği toplantısında Türkiye çok büyük kazanım elde etti. İki büyük anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le yaptığı görüşmede Rus tahılının da dünya ülkelerine gönderilmesine karar verildi. Moskova Türkiye’ye hem indirimli doğalgaz satışı yapacak, hem de istediğimiz kadar gaz sevk edecek. Çin ile Türkiye arasında ticaret büyük ölçüde arttırılacak. Avrupa’da dev fabrikaların teker teker kapanarak krize sürüklendiği bir ortamda Türkiye, Dünya Gayrisafi Millî Hasılasının %30’una sahip olan Şanghay iş birliği ülkeleriyle yepyeni bir ticari dönem başlattı, tarihî bir başarıya imza attı...

Medyada yayınlanan fotoğrafları ABD büyük bir endişeyle izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, liderler onu büyük bir ilgiyle izliyor. Şimdi sırada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Biden F-16 satışı başta olmak üzere Türkiye’ye bütün kapıları açacak...

İşte usta kaptan budur. Dalgalı denizde gemisini başarıyla sakin sulara çıkarır. Dünya onun kıymetini anladı, el üstünde tutuyor, bir de biz farkına varabilsek..."