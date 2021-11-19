Döviz saldırılarına rağmen Türkiye açılışlara devam ediyor

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen kesimler tarafından kur üzerinden yapılan ekonomik saldırılara rağmen başlanan yatırımlar yarım bırakılmadan tamamlanmaya devam ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir çalışmanın daha sonuna gelindiğini aktardı. Söz konusu paylaşımda, “Kars'ın büyüyen yapısına ayak uyduran yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve konforlu alternatif erişim imkanı tesis edeceğimiz Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüsü açıldı! Bölgemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.