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Gündem Döviz saldırılarına rağmen Türkiye açılışlara devam ediyor
Gündem

Döviz saldırılarına rağmen Türkiye açılışlara devam ediyor

AK Parti hükümeti ile 2022'de %9 büyüyeceği uluslararası kuruluşlar tarafından teyit edilen Türkiye yaşanan ekonomik saldırılara rağmen hız kesmeden büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve konforlu alternatif erişim imkanı tesis eden Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüsü de açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:12:00 -
Döviz saldırılarına rağmen Türkiye açılışlara devam ediyor

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen kesimler tarafından kur üzerinden yapılan ekonomik saldırılara rağmen başlanan yatırımlar yarım bırakılmadan tamamlanmaya devam ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir çalışmanın daha sonuna gelindiğini aktardı. Söz konusu paylaşımda, “Kars'ın büyüyen yapısına ayak uyduran yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve konforlu alternatif erişim imkanı tesis edeceğimiz Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüsü açıldı! Bölgemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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