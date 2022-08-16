Döviz kurları canlı | Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ- SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 17,9620 17,9630 17,9630 17,9640
Avro 18,3240 18,3250 18,2710 18,2720
Sterlin 21,7160 21,8230 21,7110 21,8180
İsviçre Frangı 19,0340 19,1040 18,9050 18,9750
ANKARA
ABD Doları 17,9320 17,9820 17,9330 17,9830
Euro18,2840 18,3440 18,2310 18,2910
Sterlin 21,6560 21,8560 21,6510 21,8510
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