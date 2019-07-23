Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6970 5,6980 Avro 6,3780 6,3790 Sterlin 7,0770 7,1120 ANKARA ABD Doları 5,6550 5,7150 Avro 6,3250 6,3950 Sterlin 6,9890 7,1550



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