Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6900 5,6910 5,6940 5,6950 Avro 6,3860 6,3870 6,4000 6,4010 Sterlin 7,0460 7,0820 7,1050 7,1100 İsviçre Frangı 5,7360 5,7650 5,7490 5,7780 ANKARA ABD Doları 5,6600 5,7200 5,6600 5,7200 Avro 6,3400 6,4100 6,3400 6,4100 Sterlin 6,9570 7,1050



6,9950 7,1370



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