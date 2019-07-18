Döviz kurları

Döviz kurları18 Temmuz 2019 Perşembe 17:08
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6900
|5,6910
|5,6940
|5,6950
|Avro
|6,3860
|6,3870
|6,4000
|6,4010
|Sterlin
|7,0460
|7,0820
|7,1050
|7,1100
|İsviçre Frangı
|5,7360
|5,7650
|5,7490
|5,7780
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6600
|5,7200
|5,6600
|5,7200
|Avro
|6,3400
|6,4100
|6,3400
|6,4100
|Sterlin
|6,9570
| 7,1050
|6,9950
|7,1370
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