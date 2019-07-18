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Döviz kurları

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:08
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları 5,6900 5,6910 5,6940 5,6950
Avro 6,3860 6,3870 6,4000 6,4010
Sterlin 7,0460 7,0820 7,1050 7,1100
İsviçre Frangı 5,7360 5,7650 5,7490 5,7780
ANKARA
ABD Doları 5,66005,7200 5,66005,7200
Avro 6,34006,4100 6,34006,4100
Sterlin 6,9570 7,1050

 6,99507,1370

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:08
  1. Döviz kurları

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