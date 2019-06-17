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Döviz kurları

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,89305,8940
Avro6,60906,6100
Sterlin7,41007,4160
ANKARA
ABD Doları5,84505,9050
Avro6,55006,6200
Sterlin7,29407,4440


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
  1. Döviz kurları

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