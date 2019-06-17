Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,9140
5,9150
Avro
6,6340
6,6350
Sterlin
7,4230
7,4600
ANKARA
ABD Doları
5,8600
5,9300
Avro
6,5700
6,6500
Sterlin
7,3400
7,4970
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