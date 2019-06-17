Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,9140 5,9150 Avro 6,6340 6,6350 Sterlin 7,4230 7,4600 ANKARA ABD Doları 5,8600 5,9300 Avro 6,5700 6,6500 Sterlin 7,3400 7,4970







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