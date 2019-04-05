Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,6000
5,6010
Avro
6,2960
6,2970
Sterlin
7,3250
7,3620
ANKARA
ABD Doları
5,5600
5,6400
Avro
6,2400
6,3300
Sterlin
7,2360
7,4190
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