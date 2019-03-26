Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,4840
5,4850
Avro
6,2250
6,2260
Sterlin
7,2330
7,2670
ANKARA
ABD Doları
5,4500
5,5500
Avro
6,1600
6,2900
Sterlin
7,1700
7,3630
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