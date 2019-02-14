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Döviz kurları

14 Şubat 2019 Perşembe 12:00
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,29805,2990
Avro5,98005,9810
Sterlin6,76306,7970
ANKARA
ABD Doları5,26505,3250
Avro5,92005,9900
Sterlin6,72206,8740

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:00
  1. Döviz kurları

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