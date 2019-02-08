Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,2670
5,2680
Avro
5,9750
5,9760
Sterlin
6,8070
6,8350
ANKARA
ABD Doları
5,2400
5,2900
Avro
5,9350
5,9950
Sterlin
6,7260
6,8780
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