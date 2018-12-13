Döviz kurları

Döviz kurları13 Aralık 2018 Perşembe 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3510
|5,3520
|5,3350
|5,3360
|Avro
|6,0800
|6,0810
|6,0690
|6,0700
|Sterlin
|6,7360
|6,7690
|6,7430
|6,7770
|İsviçre Frangı
|5,3660
|5,3930
|5,3600
|5,3860
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3250
|5,3850
|5,3150
|5,3650
|Avro
|6,0400
|6,1100
|6,0200
|6,0800
|Sterlin
|6,6390
|6,8150
|6,6740
|6,8240
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