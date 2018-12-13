Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3510 5,3520 5,3350 5,3360 Avro 6,0800 6,0810 6,0690 6,0700 Sterlin 6,7360 6,7690 6,7430 6,7770 İsviçre Frangı 5,3660 5,3930 5,3600 5,3860 ANKARA ABD Doları 5,3250 5,3850 5,3150 5,3650 Avro 6,0400 6,1100 6,0200 6,0800 Sterlin 6,6390 6,8150



6,6740 6,8240



