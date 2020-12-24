Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6280
|7,6290
|7,5660
|7,5670
|Avro
|9,3050
|9,3060
|9,2180
|9,2190
|Sterlin
|10,2840
|10,3360
|10,2590
|10,3100
|İsviçre Frangı
|8,5490
|8,5930
|8,4750
|8,5180
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5980
|7,6780
|7,5360
|7,6160
|Avro
|9,2650
|9,3450
|9,1780
|9,2580
|Sterlin
|10,2240
|10,4340
|10,1990
|10,4090