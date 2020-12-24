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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:29:37 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,62807,62907,56607,5670
Avro 9,30509,30609,21809,2190
Sterlin 10,284010,336010,259010,3100
İsviçre Frangı 8,54908,59308,47508,5180
ANKARA



ABD Doları 7,59807,67807,53607,6160
Avro 9,26509,34509,17809,2580
Sterlin 10,224010,434010,199010,4090

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