Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8680
|7,8690
|7,8350
|7,8360
|Avro
|9,5310
|9,5320
|9,4960
|9,4970
|Sterlin
|10,4260
|10,4780
|10,3320
|10,3840
|İsviçre Frangı
|8,8420
|8,8860
|8,7880
|8,8320
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8380
|7,9180
|7,8050
|7,8850
|Avro
|9,4910
|9,5710
|9,4560
|9,5360
|Sterlin
|10,3660
|10,5760
|10,2720
|10,4820