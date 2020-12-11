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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:39:54 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PERŞEMBE
CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,86807,86907,83507,8360
Avro 9,53109,53209,49609,4970
Sterlin 10,426010,478010,332010,3840
İsviçre Frangı 8,84208,88608,78808,8320
ANKARA



ABD Doları 7,83807,91807,80507,8850
Avro 9,49109,57109,45609,5360
Sterlin 10,366010,576010,272010,4820
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