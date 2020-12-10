Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7970
|7,7980
|7,8680
|7,8690
|Avro
|9,4470
|9,4480
|9,5310
|9,5320
|Sterlin
|10,4650
|10,5180
|10,4260
|10,4780
|İsviçre Frangı
|8,7730
|8,8170
|8,8420
|8,8860
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7670
|7,8470
|7,8380
|7,9180
|Avro
|9,4070
|9,4870
|9,4910
|9,5710
|Sterlin
|10,4050
|10,6150
|10,3660
|10,5760