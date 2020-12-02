Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8470
|7,8480
|7,8290
|7,8300
|Avro
|9,4080
|9,4090
|9,4460
|9,4470
|Sterlin
|10,4690
|10,5220
|10,4100
|10,4620
|İsviçre Frangı
|8,6740
|8,7170
|8,7270
|8,7700
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8170
|7,8970
|7,7990
|7,8790
|Avro
|9,3680
|9,4480
|9,4060
|9,4860
|Sterlin
|10,4090
|10,6190
|10,3500
|10,5600