  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:22:34 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


SALI
ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,84707,84807,82907,8300
Avro 9,40809,40909,44609,4470
Sterlin 10,469010,522010,410010,4620
İsviçre Frangı 8,67408,71708,72708,7700
ANKARA



ABD Doları 7,81707,89707,79907,8790
Avro 9,36809,44809,40609,4860
Sterlin 10,409010,619010,350010,5600
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap
Siyaset

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalan haberle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV'nin suikast iddialarına..
Fahrizade suikastı sonrası İran'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Fahrizade suikastı sonrası İran'dan Türkiye açıklaması

İran Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'nin tutumu nedeniyle bir a..
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay