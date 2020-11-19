Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7210
|7,7220
|7,5960
|7,5970
|Avro
|9,1600
|9,1610
|8,9790
|8,9800
|Sterlin
|10,2490
|10,3000
|10,0250
|10,0750
|İsviçre Frangı
|8,4690
|8,5110
|8,3120
|8,3540
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6910
|7,7710
|7,5660
|7,6460
|Avro
|9,1200
|9,2000
|8,9390
|9,0190
|Sterlin
|10,1890
|10,3990
|9,9650
|10,1750