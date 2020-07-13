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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-13 17:10:21 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 6,86606,8670 6,86506,8660
Avro 7,76707,7680 7,80107,8020
Sterlin 8,67308,7160 8,66508,7080
İsviçre Frangı 7,30107,3380 7,29407,3310
ANKARA
ABD Doları 6,86006,9900 6,85506,8950
Avro 7,75507,8750 7,78007,9100
Sterlin 8,61308,8270

8,60808,8220

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