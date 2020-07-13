Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8660
|6,8670
|6,8650
|6,8660
|Avro
|7,7670
|7,7680
|7,8010
|7,8020
|Sterlin
|8,6730
|8,7160
|8,6650
|8,7080
|İsviçre Frangı
|7,3010
|7,3380
|7,2940
|7,3310
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8600
|6,9900
|6,8550
|6,8950
|Avro
|7,7550
|7,8750
|7,7800
|7,9100
|Sterlin
|8,6130
|8,8270
|8,6080
|8,8220