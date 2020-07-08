Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8660
|6,8670
|6,8620
|6,8630
|Avro
|7,7540
|7,7550
|7,7730
7,7740
|Sterlin
|8,6230
|8,6960
|8,6380
|8,7110
|İsviçre Frangı
|7,2900
|7,3270
|7,3120
|7,3490
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8650
|6,9750
|6,8600
|6,9750
|Avro
|7,7450
|7,8650
|7,7600
|7,8800
|Sterlin
|8,5270
|8,7230
|8,5720
|8,7730