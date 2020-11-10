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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:17:17 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,1380 8,1390 8,1800 8,1810
Avro 9,7000 9,7010 9,6630 9,6640
Sterlin 10,7500 10,8040 10,8900 10,9450
İsviçre Frangı 8,9830 9,0270 8,9880 9,0330
ANKARA
ABD Doları 8,1080 8,1880 8,1500 8,2300
Avro 9,6600 9,7400 9,6230 9,7030
Sterlin 10,6900 10,9000 10,8300 11,0400

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