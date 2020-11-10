Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,1380
|8,1390
|8,1800
|8,1810
|Avro
|9,7000
|9,7010
|9,6630
|9,6640
|Sterlin
|10,7500
|10,8040
|10,8900
|10,9450
|İsviçre Frangı
|8,9830
|9,0270
|8,9880
|9,0330
|ANKARA
|ABD Doları
|8,1080
|8,1880
|8,1500
|8,2300
|Avro
|9,6600
|9,7400
|9,6230
|9,7030
|Sterlin
|10,6900
|10,9000
|10,8300
|11,0400