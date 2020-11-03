Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,4400
|8,4410
|8,5340
|8,5350
|Avro
|9,8170
|9,8180
|9,9940
|9,9950
|Sterlin
|10,8890
|10,9430
|11,1030
|11,1590
|İsviçre Frangı
|9,1620
|9,2070
|9,3300
|9,3770
|ANKARA
|ABD Doları
|8,4100
|8,4900
|8,5040
|8,5840
|Avro
|9,7770
|9,8570
|9,9540
|10,0340
|Sterlin
|10,8290
|11,0390
|11,0430
|11,2530