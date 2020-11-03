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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:17:35 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,4400 8,4410 8,5340 8,5350
Avro 9,8170 9,8180 9,9940 9,9950
Sterlin 10,8890 10,9430 11,1030 11,1590
İsviçre Frangı 9,1620 9,2070 9,3300 9,3770
ANKARA
ABD Doları 8,4100 8,4900 8,5040 8,5840
Avro 9,7770 9,8570 9,9540 10,0340
Sterlin 10,8290 11,0390 11,0430 11,2530

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