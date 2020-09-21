Döviz kurları
2020-09-21 17:14:36 -
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5730
|7,5740
|7,6240
|7,6250
|Avro
|8,9640
|8,9650
|8,9610
|8,9620
|Sterlin
|9,7980
|9,8480
|9,7950
|9,8440
|İsviçre Frangı
|8,3140
|8,3560
|8,3460
|8,3880
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5430
|7,6230
|7,5940
|7,6740
|Avro
|8,9240
|9,0040
|8,9210
|9,0010
|Sterlin
|9,7380
|9,9480
|9,7350
|9,9450