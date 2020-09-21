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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:14:36 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,5730 7,5740 7,6240 7,6250
Avro 8,9640 8,9650 8,9610 8,9620
Sterlin 9,7980 9,8480 9,7950 9,8440
İsviçre Frangı 8,3140 8,3560 8,3460 8,3880
ANKARA
ABD Doları 7,5430 7,6230 7,5940 7,6740
Avro 8,9240 9,0040 8,9210 9,0010
Sterlin 9,7380 9,9480 9,7350 9,9450

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