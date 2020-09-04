Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4330
|7,4340
|7,4540
|7,4550
|Avro
|8,8070
|8,8080
|8,7900
|8,7910
|Sterlin
|9,8800
|9,9310
|9,8310
|9,8800
|İsviçre Frangı
|8,1710
|8,2120
|8,1380
|8,1790
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4030
|7,4830
|7,4240
|7,5040
|Avro
|8,7670
|8,8470
|8,7500
|8,8300
|Sterlin
|9,7700
|9,9910
|9,7710
|9,9810