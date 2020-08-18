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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:24:59 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,3940 7,3950 7,3640 7,3650
Avro 8,7800 8,7810 8,7870 8,7880
Sterlin 9,7050 9,7530 9,8000 9,8490
İsviçre Frangı 8,1810 8,2220 8,2060 8,2470
ANKARA
ABD Doları 7,3640 7,4440 7,3340 7,4140
Avro 8,7400 8,8200 8,7470 8,8270
Sterlin 9,6450 9,8550 9,7400 9,9500

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