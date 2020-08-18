Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3940
|7,3950
|7,3640
|7,3650
|Avro
|8,7800
|8,7810
|8,7870
|8,7880
|Sterlin
|9,7050
|9,7530
|9,8000
|9,8490
|İsviçre Frangı
|8,1810
|8,2220
|8,2060
|8,2470
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3640
|7,4440
|7,3340
|7,4140
|Avro
|8,7400
|8,8200
|8,7470
|8,8270
|Sterlin
|9,6450
|9,8550
|9,7400
|9,9500