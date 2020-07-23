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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:13:46 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,8510 6,8520 6,8470 6,8480
Avro 7,9380 7,9390 7,9310 7,9320
Sterlin 8,7440 8,7880 8,7400 8,7840
İsviçre Frangı 7,3900 7,4270 7,4190 7,4570
ANKARA
ABD Doları 6,8210 6,9010 6,8170 6,8970
Avro 7,8980 7,9780 7,8910 7,9710
Sterlin 8,6840 8,8940 8,6800 8,8900

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