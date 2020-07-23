Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8510
|6,8520
|6,8470
|6,8480
|Avro
|7,9380
|7,9390
|7,9310
|7,9320
|Sterlin
|8,7440
|8,7880
|8,7400
|8,7840
|İsviçre Frangı
|7,3900
|7,4270
|7,4190
|7,4570
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8210
|6,9010
|6,8170
|6,8970
|Avro
|7,8980
|7,9780
|7,8910
|7,9710
|Sterlin
|8,6840
|8,8940
|8,6800
|8,8900