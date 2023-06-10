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Yerel Döviz hırsızları Didim'de yakalandı
Yerel

Döviz hırsızları Didim'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 13:39:00 -
Döviz hırsızları Didim'de yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişiden döviz çalan hırsızlık şüphelileri, jandarma tarafından yakalanırken, çalınan paralar sahibine teslim edildi.

Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait belli bir miktar yabancı döviz cinsinden nakit parası kimliği belirsiz şahıs şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, yaptığı detaylı araştırma sonucunda olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan paralar bulunarak sahibine teslim edildi.

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