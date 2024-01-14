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Teknoloji Doublepoint, WowMouse bu hareketi teknoloji piyasasına damga vurdu: Android akıllı saatleri fareye dönüştürüyor!
Teknoloji

Doublepoint, WowMouse bu hareketi teknoloji piyasasına damga vurdu: Android akıllı saatleri fareye dönüştürüyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-14 20:01:00 -
Doublepoint, WowMouse bu hareketi teknoloji piyasasına damga vurdu: Android akıllı saatleri fareye dönüştürüyor!

WowMouse ile Android akıllı saatler bilgisayar farelerine dönüşüyor. İşte detaylar!

Doublepoint isimli teknoloji firması, CES etkinliğinde duyurulan yeni bir uygulamayla dikkat çekti. WowMouse adını taşıyan bu uygulama, Samsung Galaxy Watch gibi Android akıllı saatlerini bilgisayarınızda kullanılabilen bir hareket tabanlı fareye dönüştürüyor.

Bu uygulama, fareyi kullanabilmek için kolunuzu sallamanızı ve tıklamak için parmaklarınızı sıkıştırmanızı gerektiriyor (Apple Watch Series 9'da bulunan Çift Dokunma özelliğine benzer bir özellik). Uygulama şu anda Google Play Store'da indirilebilir durumda.

WowMouse, saati Bluetooth İnsan Arayüz Cihazları (HID) faresi olarak kullanmanıza olanak tanıyan bir şekilde çalışır. Bu, diğer Bluetooth farelerle olduğu gibi çeşitli işletim sistemleriyle eşleştirilerek kullanılabilir. Doublepoint'in resmi sitesine göre, bu liste Windows, Linux, macOS ve iPadOS'u işletim sistemlerini içeriyor.

Ancak, Pixel Watch gibi belirli saat modellerinde dokunma algılamanın tutarsız olduğunu bildirilmiştir. Apple Watch'lar Bluetooth HID'yi desteklemediği için Doublepoint, watchOS için bir uygulama geliştiremeyeceğini belirtiyor.
Doublepoint'in ileriye dönük hedefleri büyük olan Firma, üreticilere ve geliştiricilere bileği çevirerek akıllı bir ışığı kapatma gibi özellikler eklemek için yazılımlarını lisanslamalarını belirtiyor.
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