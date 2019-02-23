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Dostluk kurulmayacak insan

Muhammed Bâkır, babası Zeynelâbidîn'in kendisine beş sınıf insanla dostluk kurulmamasını öğütlediğini aktarıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:50
Dostluk kurulmayacak insan

Muhammed Bâkır demiştir ki: “Babam Zeynelâbidîn bana tavsiyede bulunup şunları söyledi: “Şu beş sınıf insanla dostluk kurma, komşuluk etme ve onlarla yola çıkma:

1. Fâsıkla dostluk kurma. Çünkü seni bir lokma ekmeğe ve hatta daha basitine satar. Ben “Babacığım!Daha basiti nedir ki?” diye sorunca: “Bir lokma ekmeğe tamah eder, sonra da onu elde edemez” dedi.

2. Cimriyle dost olma. Çünkü en çok ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger.

3. Yalancıyla dost olma. Çünkü o serap gibidir. Sana, yakın olanı uzak, uzak olanı da yakın gösterir.

4.Ahmakla dost olma. Çünkü sana fayda vereyim derken zarar verir. Nitekim “Akıllı düşman, ahmak dosttan daha hayırlıdır” diye bir söz vardır.

5. Akrabasıyla ilişkisini kesen (sıla-i rahmi terk eden) kimseyle de dost olma. Çünkü ben böyle insanların Allah Teâlâ’nın Kitabı Kur’ân-ı Kerim’in üç yerinde lânetlendiklerini gördüm.”

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:50
  1. Muhammed Bâkır
  2. Zeynelâbidîn
  3. sıla-i rahim
  4. Allah Teâlâ
  5. Kur’ân-ı Kerim

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