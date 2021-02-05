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Gündem Dostlar bir araya geldi! CHP, HDP'yi ağırladı
Gündem

Dostlar bir araya geldi! CHP, HDP'yi ağırladı

Boğaziçi'ndeki vandalları savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 12:25:00 -
Dostlar bir araya geldi! CHP, HDP'yi ağırladı

PKK'nın siyasi kanadı HDP, Millet İttifakı partileriyle ilişkilerini güçlendirmek için görüşmelerine devam ediyor.

Dün Saadet Partisi ile görüşen HDP'nin ikinci durağı ise CHP oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu karşıladı

Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

İttifak gündeminin konuşulacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmeyecek.

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