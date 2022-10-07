  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’ye her yol mubah! Bir yanda HDP ile ortaklık bir yanda kemalistlere yalakalık

Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü

Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Ali Sadun Engin, Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı

Büyük umutlarla sondaj yapılan kuyudan petrol çıkmadı! Dünya şokta

CHP bağlantılı hastanede bir skandal daha patladı

Bilmeyenler kuru gürültü yapmasın! Al sana kadrolaşma al sana sansür

Maden fışkırıyor! Eğer olursa Türkiye'ye 40 milyar dolar gelecek... Müthiş gelişme

Sondan kaçış yok! 18 terörist daha öldürüldü

İzmir'deki pis koku sadece lağımdan gelmiyor: İzmir’in tarımını CHP’li emekli hemşire tanıtacak! İhale ise...

İzmir'de iğrenç olay! Kız öğrenci yurdunun önünde bunu yaptı
Yerel Dost ve kardeş ülkeden FETÖ'ye şok!
Yerel

Dost ve kardeş ülkeden FETÖ'ye şok!

Arnavutluk'ta mahkeme, FETÖ iltisaklı kolejin kapatılması kararını onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 16:17:00 -
Dost ve kardeş ülkeden FETÖ'ye şok!

Tiran Asliye İdari Mahkemesi, Arnavutluk hükümetinin ülkede faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılması kararının yürürlükte kalmasına hükmetti.

Mahkeme kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kolejin kapatılması kararının iptal edilmesi" yönündeki talebin düşürüldüğünü bildirdi.

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfı, kolejin kapatılması kararının düşürülmesini talep etmişti.

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, 22 Eylül'de, ülkede faaliyet gösteren FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Koleji'nin kapatılması kararı almıştı.

Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel anaokulunun çalışmalarını da durdurmuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kolejin "yasal bir şekilde aranan standartları yerine getirmediği" için kapatıldığını açıklamıştı.

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi de öğrencilerin çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23