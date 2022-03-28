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Dünya Dost ve kardeş ülke Pakistan'da facia
Dünya

Dost ve kardeş ülke Pakistan'da facia

Dost ve kardeş ülke Pakistan'da bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 14:58:00 - 2022-03-28 15:15:19
Dost ve kardeş ülke Pakistan'da facia

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Chalal bölgesinde bir yolcu minibüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından devrildi.

Mardan kentinden Kalkot'a giden minibüsün içindeki yolculardan 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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