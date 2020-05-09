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Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Covid-19 Temassız Kapı Açma Aparatı üretti

İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri, yeni tip Korana virüs önlemlerine destek vermek için "Covid-19 Temassız Kapı Açma Aparatı üretti.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:26:41 -
Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Covid-19 Temassız Kapı Açma Aparatı üretti

İskenderun Teknik Üniversitesi Dörtyol Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri, yeni tip Korana virüs önlemlerine destek vermek için "Covid-19 Temassız Kapı Açma Aparatı üretti.


Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yer alan Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri tarafından Ar-Ge çalışması tamamlanan temassız kapı açma aparatının 3D yazıcı ile üretimi yapıldı.


Geliştirdikleri aparat ile ilgili bilgi veren Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Bahattin Gözübenli, "Ürün, insanların yoğun olarak temasta bulunduğu kapı ve pencere kollarına el ile dokunmadan açabilme özelliğine sahip olması ile insanlar arasında sosyal izolasyonu sağlamaktadır. Aynı zamanda kullananların anahtarlık olarak cepte taşınabilecek boyutta ve hafiflikte olması ile birlikte üretim maliyeti de düşüktür. Halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmak üzere dağıtımını yapacağız. Devletimizin aldığı tedbirlere uyarak en kısa sürede bu pandemiyi atlatacağımızın inancındayız” dedi.

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