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Spor Dortmund’un yeni Haaland’ı olacak!
Spor

Dortmund’un yeni Haaland’ı olacak!

Bundesliga devi Borussia Dortmund Haaland'ın boşluğunu doldurmak istiyor ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için 15-20 milyon euroluk bir maliyeti gözden çıkarmış durumda.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 13:15:00 -
Dortmund’un yeni Haaland’ı olacak!

 

Bundesliga devi Borussia Dortmund, Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için 15-20 milyon euroluk bir maliyeti gözden çıkarmış durumda.

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, hayali olan Avrupa'ya yelken açıyor.

Sezonun sona ermesinin ardından veda gibi bir paylaşım yapan milli futbolcu için Borussia Dortmund gözünü kararttı.

Alman devinin yeni hocası Edin Terzih'in, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için ısrarcı olduğu öne sürüldü.

Dortmund kesenin ağzını açıyor
Akşam'da yer alan habere göre; Alman temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euroluk bir maliyeti göze almış durumda.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na Borussia Dortmund'un yanı sıra, birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu da biliniyor.

Ligde sadece 1 maç kaçırdı

Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol ve 12 asistlik süper bir performans sergiledi.

Genç oyuncu, Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek hocaların vazgeçilmezi oldu.

Veda mesajı mıydı?

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Başarılı futbolcu, Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etmişti. Kerem'in bu paylaşımı, ayrılık sinyali olarak algılanmıştı.
Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, takımdan ayrılıyor mu? sorusunu akıllara getirmişti.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PAYLAŞIMI...
"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı.
Son dakika... Kerem Aktürkoğlu'ndan veda paylaşımı mı?
Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler."

 

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