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Spor Dortmund'dan gelecek sezon için çifte transfer
Spor

Dortmund'dan gelecek sezon için çifte transfer

Alman devi Borussia Dortmund, Freiburg’da oynayan Alman milli futbolcu Nico Schlotterbeck’i 2022-2023 sezonundan itibaren renklerine kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 21:18:00 -
Dortmund'dan gelecek sezon için çifte transfer

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 1,91 boyundaki savunma oyuncusu Schlotterbeck’in bugün sağlık muayenesinden geçtiği ve 30 Haziran 2027’ye kadar sürecek bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Borussia Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, Schlotterbeck’in çok iyi gelişme sağladığını belirterek, "Schlotterbeck’in profili Borussia Dortmund’a uyuyor." dedi.

Freiburg’da 53, Union Berlin’de de 18 kez forma giyen 22 yaşındaki Schlotterbeck 2 kez de milli takımda oynadı.

Dortmund daha önce de Bayern Münih'ten Niklas Süle'yi önümüzdeki sezon için kadrosuna kattığını duyurmuştu.

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